Feb 27 (OPTA) - Results from the ATP World Tour 500, Dubai Men's Singles matches on Monday .. 1st Round .. Robin Haase (NED) beat Quentin Halys (FRA) 7-5 2-6 6-4 Stefanos Tsitsipas (GRE) beat Mikhail Kukushkin (KAZ) 6-2 6-7(5) 6-3 6-Philipp Kohlschreiber beat Gleb Sakharov (FRA) 6-4 6-2 (GER) 3-Roberto Bautista Agut beat Florian Mayer (GER) 6-3 6-4 (ESP) Benoit Paire (FRA) beat Yoshihito Nishioka (JPN) 5-7 6-4 6-1 Marcos Baghdatis (CYP) beat Viktor Troicki (SRB) 7-5 6-2