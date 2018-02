Feb 24 (OPTA) - Results from the ATP World Tour 500, Rio de Janeiro Men's Singles matches on Friday .. Quarter-final .. 6-Diego Schwartzman (ARG) beat Gael Monfils (FRA) 6-3 6-4 Nicolas Jarry (CHI) beat 7-Pablo Cuevas (URU) 7-5 6-3 8-Fernando Verdasco (ESP) beat 2-Dominic Thiem (AUT) 6-4 6-0