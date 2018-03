ATP World Tour 500 / WTA International, Acapulco Men's Singles Results

Feb 28 (OPTA) - Results from the ATP World Tour 500 / WTA International, Acapulco Men's Singles matches on Tuesday .. 1st Round .. Matthew Ebden (AUS) beat 7-Sam Querrey (USA) 6-3 1-6 7-6(5) Hyeon Chung (KOR) beat Donald Young (USA) 7-6(5) 6-1 Adrian Mannarino (FRA) beat Ricardas Berankis (LTU) 7-5 6-1 5-Kevin Anderson (RSA) beat Radu Albot (MDA) 6-4 6-3 David Ferrer (ESP) beat Andrey Rublev (RUS) 6-4 6-3 Denis Shapovalov (CAN) beat Kei Nishikori (JPN) 6-7(3) 6-3 6-1 Ryan Harrison (USA) beat 8-John Isner (USA) 6-3 7-6