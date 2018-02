UPDATE 2-ATP World Tour 250, Delray Beach Men's Singles Results

Feb 21 (OPTA) - Results from the ATP World Tour 250, Delray Beach Men's Singles matches on Tuesday .. 1st Round .. 1-Jack Sock (USA) beat John-Patrick Smith (AUS) 6-4 6-4 Reilly Opelka (USA) beat Ryan Harrison (USA) 7-6 7-6 Peter Gojowczyk (GER) beat Lukas Lacko (SVK) 3-6 7-5 6-1 6-John Isner (USA) beat Radu Albot (MDA) 5-7 6-3 6-4 Evgeny Donskoy (RUS) beat Darian King (BAR) 6-4 6-2 Steve Johnson (USA) beat Nikoloz Basilashvili (GEO) 6-3 6-4 9-Milos Raonic (CAN) beat Taro Daniel (JPN) 6-1 7-5 Jared Donaldson (USA) beat Peter Polansky (CAN) 7-6(6) 6-1 Denis Shapovalov (CAN) beat Ivo Karlovic (CRO) 7-5 7-6(4) Mikhail Youzhny (RUS) beat Dudi Sela (ISR) 7-5 6-4 Taylor Fritz (USA) beat 4-Sam Querrey (USA) 2-6 6-3 7-6(4) Franko Skugor (CRO) beat Alexander Bublik (RUS) 6-2 7-5