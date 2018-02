Feb 23 (OPTA) - Results from the ATP World Tour 250, Marseille Men's Singles matches on Thursday .. 2nd Round .. 9-Karen Khachanov (RUS) beat Mischa Zverev (GER) 6-2 6-1 4-Tomas Berdych (CZE) beat Stefano Travaglia (ITA) 5-7 7-6(4) 6-3 8-Filip Krajinovic (SRB) beat Gilles Simon (FRA) 6-3 6-3 Nicolas Mahut (FRA) beat 6-Gilles Muller (LUX) 3-6 6-2 6-4 Ilya Ivashka (BLR) beat 2-Stanislas Wawrinka (SUI) 6-4 (Retired)