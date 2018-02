Feb 19 (OPTA) - Results from the ATP World Tour 250, Memphis Men's Singles matches on Sunday .. Semi-final .. 1-Kevin Anderson (RSA) beat 5-Kei Nishikori (JPN) 6-1 3-6 7-6(4) .. Final .. 1-Kevin Anderson (RSA) beat 2-Sam Querrey (USA) 4-6 6-3 7-6(1)