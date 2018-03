UPDATE 2-ATP World Tour 500, Dubai Men's Singles Results

Feb 28 (OPTA) - Results from the ATP World Tour 500, Dubai Men's Singles matches on Tuesday .. 1st Round .. Malek Jaziri (TUN) beat 1-Grigor Dimitrov (BUL) 4-6 7-5 6-4 Pierre-Hugues Herbert beat Joao Sousa (POR) 4-6 6-4 7-6(8) (FRA) Borna Coric (CRO) beat 5-Richard Gasquet (FRA) 6-4 6-3 7-Filip Krajinovic (SRB) beat Thomas Fabbiano (ITA) 0-6 6-2 6-2 Evgeny Donskoy (RUS) beat Blaz Kavcic (SLO) 6-3 6-4 4-Damir Dzumhur (BIH) beat Yannick Maden (GER) 6-3 6-4 8-Yuichi Sugita (JPN) beat Ilya Ivashka (BLR) 7-5 6-1 Jan-Lennard Struff (GER) beat Andreas Haider-Maurer 6-2 6-4 (AUT) Karen Khachanov (RUS) beat Denis Istomin (UZB) 7-6(1) 7-6(0) 2-Lucas Pouille (FRA) beat Ernests Gulbis (LAT) 6-4 6-4