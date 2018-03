Mar 3 (OPTA) - Results from the ATP World Tour 500, Dubai Men's Singles matches on Friday .. Semi-final .. 3-Roberto Bautista Agut beat Malek Jaziri (TUN) 6-3 6-4 (ESP) 2-Lucas Pouille (FRA) beat 7-Filip Krajinovic (SRB) 6-3 6-7(4) 7-6(5)