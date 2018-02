Feb 18 (OPTA) - Results from the ATP World Tour 250, Buenos Aires Men's Singles matches on Thursday .. 2nd Round .. 1-Dominic Thiem (AUT) beat Horacio Zeballos (ARG) 6-4 6-3 Gael Monfils (FRA) beat Dusan Lajovic (SRB) 6-4 6-3 Federico Delbonis (ARG) beat Gastao Elias (POR) 7-6(5) 7-6(6) Guillermo Garcia-Lopez beat 2-Pablo Carreno Busta 7-6(5) 1-6 (ESP) (ESP) 7-6(6)