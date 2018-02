Feb 21 (OPTA) - Results from the ATP World Tour 250, Marseille Men's Singles matches on Tuesday .. 1st Round .. 9-Karen Khachanov (RUS) beat Ruben Bemelmans (BEL) 6-3 7-6(2) Stefano Travaglia (ITA) beat Hugo Gaston (FRA) 6-2 6-2 8-Filip Krajinovic (SRB) beat Joao Sousa (POR) 3-6 6-4 6-4 Gilles Simon (FRA) beat Maximilian Marterer (GER) 7-6(3) 7-6(4) Pierre-Hugues Herbert beat Norbert Gombos (SVK) 6-2 7-6(3) (FRA) Ilya Ivashka (BLR) beat Laslo Djere (SRB) 6-3 6-1