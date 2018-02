Feb 15 (OPTA) - Results from the ATP World Tour 250, Memphis Men's Singles matches on Wednesday .. 1st Round .. Ernesto Escobedo (USA) beat Mackenzie McDonald (USA) 4-6 6-3 7-6(5) 5-Kei Nishikori (JPN) beat Noah Rubin (USA) 7-5 6-3 Mikhail Youzhny (RUS) beat Matthew Ebden (AUS) 3-6 6-3 6-4 .. 2nd Round .. Adrian Menendez-Maceiras beat Jeremy Chardy (FRA) 7-5 7-6(5) (ESP) 4-Adrian Mannarino (FRA) beat Peter Gojowczyk (GER) 6-7(5) 7-5 (Retired)