Feb 14 (OPTA) - Results from the ATP World Tour 500, Rotterdam Men's Singles matches on Tuesday .. 1st Round .. Philipp Kohlschreiber beat Karen Khachanov (RUS) 3-6 7-6(1) (GER) 7-6(5) Tallon Griekspoor (NED) beat 5-Stanislas Wawrinka (SUI) 4-6 6-3 6-2 Daniil Medvedev (RUS) beat 9-Gilles Muller (LUX) 6-4 7-6(9) Viktor Troicki (SRB) beat Jan-Lennard Struff (GER) 1-6 7-6(5) 6-2 4-David Goffin (BEL) beat Nicolas Mahut (FRA) 6-1 6-3 Filip Krajinovic (SRB) beat Felix Auger-Aliassime 6-2 3-6 7-5 (CAN)