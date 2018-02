Feb 18 (OPTA) - Results from the ATP World Tour 500, Rotterdam Men's Singles matches on Thursday .. 2nd Round .. 1-Roger Federer (SUI) beat Philipp Kohlschreiber 7-6(8) 7-5 (GER) Robin Haase (NED) beat Tallon Griekspoor (NED) 6-4 6-0 Daniil Medvedev (RUS) beat Pierre-Hugues Herbert 3-6 7-6(2) 6-4 (FRA) Andrey Rublev (RUS) beat Damir Dzumhur (BIH) 6-4 7-6(4) 2-Grigor Dimitrov (BUL) beat Filip Krajinovic (SRB) 7-6(4) 7-5