Feb 8 (OPTA) - Results from the ATP World Tour 250, Quito Men's Singles matches on Wednesday .. 1st Round .. 7-Ivo Karlovic (CRO) beat Ernesto Escobedo (USA) 6-4 6-7 7-6 8-Nicolas Jarry (CHI) beat Facundo Bagnis (ARG) 6-7 6-2 7-6 Alessandro Giannessi (ITA) beat Peter Polansky (CAN) 6-3 6-4 Gerald Melzer (AUT) beat Marco Cecchinato (ITA) 6-4 6-2 Roberto Quiroz (ECU) beat Yannick Hanfmann (GER) 7-6(5) 6-3