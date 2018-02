Feb 13 (OPTA) - Results from the ATP World Tour 500, Rotterdam Men's Singles matches on Monday .. 1st Round .. 3-Alexander Zverev (GER) beat David Ferrer (ESP) 6-4 6-3 Andreas Seppi (ITA) beat Joao Sousa (POR) 6-4 1-6 6-2 6-Tomas Berdych (CZE) beat Mischa Zverev (GER) 7-5 6-3 Feliciano Lopez (ESP) beat Martin Klizan (SVK) 6-3 7-6(4)