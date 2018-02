UPDATE 2-ATP World Tour 250, Montpellier Men's Singles Results

Feb 8 (OPTA) - Results from the ATP World Tour 250, Montpellier Men's Singles matches on Wednesday .. 1st Round .. Ruben Bemelmans (BEL) beat Calvin Hemery (FRA) 6-1 6-2 Pierre-Hugues Herbert beat Kenny De Schepper (FRA) 7-6(4) 6-7(5) (FRA) 6-4 5-Richard Gasquet (FRA) beat Daniil Medvedev (RUS) 6-0 6-3 Nicolas Mahut (FRA) beat Dustin Brown (GER) 6-7(2) (Retired) John Millman (AUS) beat 8-Yuichi Sugita (JPN) 5-7 6-3 6-4 .. 2nd Round .. 1-David Goffin (BEL) beat Gilles Simon (FRA) 6-4 6-2 6-Andrey Rublev (RUS) beat Jeremy Chardy (FRA) 6-2 6-1