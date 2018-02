Feb 9 (OPTA) - Results from the ATP World Tour 250, Montpellier Men's Singles matches on Thursday .. 2nd Round .. Karen Khachanov (RUS) beat Ricardas Berankis (LTU) 6-2 7-6(11) 4-Damir Dzumhur (BIH) beat Ruben Bemelmans (BEL) 7-5 6-4 5-Richard Gasquet (FRA) beat Pierre-Hugues Herbert 7-6(3) 5-7 6-3 (FRA) 3-Jo-Wilfried Tsonga (FRA) beat Nicolas Mahut (FRA) 7-6(3) 6-7(3) 7-6(4) Benoit Paire (FRA) beat John Millman (AUS) 6-4 7-6 2-Lucas Pouille (FRA) beat Carlos Taberner (ESP) 6-1 6-2