Feb 11 (OPTA) - Results from the ATP World Tour 250, Quito Men's Singles matches on Saturday .. Semi-final .. Roberto Carballes Baena beat Andrej Martin (SVK) 4-6 6-3 6-2 (ESP) 2-Albert Ramos-Vinolas beat Thiago Monteiro (BRA) 6-4 6-7(4) 6-4 (ESP)