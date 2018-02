UPDATE 2-ATP World Tour 250, Sofia Open Men's Singles Results

Feb 8 (OPTA) - Results from the ATP World Tour 250, Sofia Open Men's Singles matches on Wednesday .. 1st Round .. Maximilian Marterer (GER) beat Malek Jaziri (TUN) 7-6(3) 6-4 Marius Copil (ROU) beat 5-Robin Haase (NED) 7-6(5) 6-4 Blaz Kavcic (SLO) beat Laslo Djere (SRB) 6-4 6-4 Andreas Seppi (ITA) beat Mikhail Youzhny (RUS) 6-3 6-4 Marcos Baghdatis (CYP) beat Salvatore Caruso (ITA) 7-6(4) 6-3 .. 2nd Round .. Mirza Basic (BIH) beat 4-Philipp Kohlschreiber 7-5 7-6 (GER) Jozef Kovalik (SVK) beat Lukas Lacko (SVK) 4-6 6-2 7-5