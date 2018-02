Feb 10 (OPTA) - Results from the ATP World Tour 250, Sofia Open Men's Singles matches on Friday .. Quarter-final .. 1-Stanislas Wawrinka (SUI) beat 6-Viktor Troicki (SRB) 6-1 7-6 Mirza Basic (BIH) beat Maximilian Marterer (GER) 6-4 4-6 6-3 Marius Copil (ROU) beat 3-Gilles Muller (LUX) 6-4 6-4 Jozef Kovalik (SVK) beat Marcos Baghdatis (CYP) 7-6(2) 6-4