Jan 11 (OPTA) - Results from the ATP World Tour 250 / WTA Premier, Sydney Women's Singles matches on Wednesday .. 2nd Round .. 1-Garbine Muguruza (ESP) beat Kiki Bertens (NED) 6-3 7-6(6) Daria Gavrilova (AUS) beat Samantha Stosur (AUS) 6-4 6-2 Camila Giorgi (ITA) beat Petra Kvitova (CZE) 7-6(7) 6-2 Agnieszka Radwanska (POL) beat Catherine Bellis (USA) 7-6(4) 6-0