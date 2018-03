ATP World Tour Masters 1000 / WTA Premier, Indian Wells Masters Women's Singles Results

Mar 9 (OPTA) - Results from the ATP World Tour Masters 1000 / WTA Premier, Indian Wells Masters Women's Singles matches on Thursday .. 1st Round .. Marketa Vondrousova (CZE) beat Madison Brengle (USA) 6-2 6-2 Aryna Sabalenka (BLR) beat Varvara Lepchenko (USA) 7-5 6-1 Petra Martic (CRO) beat Tatjana Maria (GER) 6-3 6-1 Sachia Vickery (USA) beat Eugenie Bouchard (CAN) 6-3 6-4 Naomi Osaka (JPN) beat Maria Sharapova (RUS) 6-4 6-4 Kaia Kanepi (EST) beat Kurumi Nara (JPN) 1-6 6-4 6-4 Sofia Kenin (USA) beat Claire Liu (USA) 6-2 6-0 Sorana Cirstea (ROU) beat Monica Niculescu (ROU) 6-2 6-3 Monica Puig (PUR) beat Beatriz Haddad Maia (BRA) 6-3 7-6(3) Natalia Vikhlyantseva beat Vera Zvonareva (RUS) 6-3 6-2 (RUS) Danielle Collins (USA) beat Taylor Townsend (USA) 2-6 6-4 6-3 Sofya Zhuk (RUS) beat Alize Cornet (FRA) 7-5 6-4 Mona Barthel (GER) beat Veronica Cepede Royg (PAR) 6-2 6-1 Yanina Wickmayer (BEL) beat Kayla Day (USA) 6-3 6-2 Catherine Bellis (USA) beat Sara Sorribes Tormo (ESP) 6-0 6-3 Ekaterina Makarova (RUS) beat Kirsten Flipkens (BEL) 6-2 6-4 Katerina Siniakova (CZE) beat Christina McHale (USA) 3-6 6-2 7-6 Aliaksandra Sasnovich beat Magda Linette (POL) 5-7 7-6(2) (BLR) 7-6(4)