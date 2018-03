Mar 2 (OPTA) - Results from the ATP World Tour 500 / WTA International, Acapulco Women's Singles matches on Thursday .. 2nd Round .. 4-Shuai Zhang (CHN) beat Jil Teichmann (SUI) 7-6(5) 6-4 Rebecca Peterson (SWE) beat Monica Puig (PUR) 6-1 6-4 2-Kristina Mladenovic beat Beatriz Haddad Maia (BRA) 3-6 6-3 7-5 (FRA) .. Quarter-final .. Stefanie Voegele (SUI) beat 1-Sloane Stephens (USA) 6-4 5-7 6-2