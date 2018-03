Mar 3 (OPTA) - Results from the ATP World Tour 500 / WTA International, Acapulco Women's Singles matches on Friday .. Quarter-final .. Rebecca Peterson (SWE) beat 4-Shuai Zhang (CHN) 6-2 6-1 3-Daria Gavrilova (AUS) beat Veronica Cepede Royg (PAR) 6-4 4-6 6-2 7-Lesia Tsurenko (UKR) beat 2-Kristina Mladenovic 6-2 6-2 (FRA) .. Semi-final .. 7-Lesia Tsurenko (UKR) beat 3-Daria Gavrilova (AUS) 6-2 6-4