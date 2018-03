UPDATE 2-ATP World Tour Masters 1000 / WTA Premier, Indian Wells Masters Men's Doubles Seeds Progress

Mar 11 (OPTA) - Seeds Progress from the ATP World Tour Masters 1000 / WTA Premier, Indian Wells Masters Men's Doubles matches on Saturday .. Seeds .. Seed Round Rslt Opponent Score 1 Lukasz Kubot (POL) and Marcelo Melo (BRA) 1st to play Roberto Bautista Agut (ESP) (start 18:00) and David Ferrer (ESP) 2 Henri Kontinen (FIN) and John Peers (AUS) 1st lost Adrian Mannarino (FRA) and 7-6(4) 3-6 1-0(6) Fabrice Martin (FRA) 3 Oliver Marach (AUT) and Mate Pavic (CRO) 2nd to play (start 18:00) 1st won Steve Johnson (USA) and 7-6(4) 6-3 Daniel Nestor (CAN) 4 Jamie Murray (GBR) and Bruno Soares (BRA) 2nd to play Gilles Muller (LUX) and Sam (start 18:00) Querrey (USA) 1st won Philipp Petzschner (GER) and 6-3 6-4 Dominic Thiem (AUT) 5 Pierre-Hugues Herbert (FRA) and Nicolas Mahut (FRA) 1st to play Damir Dzumhur (BIH) and (start 18:00) Filip Krajinovic (SRB) 6 Jean-Julien Rojer (AHO) and Horia Tecau (ROU) 1st to play Ryan Harrison (USA) and Max (start 18:00) Mirnyi (BLR) 7 Bob Bryan (USA) and Mike Bryan (USA) 1st to play Alexander Zverev (GER) and (start 03:00) Mischa Zverev (GER) 8 Ivan Dodig (CRO) and Rajeev Ram (USA) 2nd to play (start 18:00) 1st won Ben McLachlan (JPN) and 4-6 6-3 1-0(5) Julio Peralta (CHI) (Note : all times are GMT)