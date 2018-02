UPDATE 2-ATP World Tour 250, Quito Men's Singles Final Rounds and Seeds Progress

Feb 11 (OPTA) - Final Rounds and Seeds Progress from the ATP World Tour 250, Quito Men's Singles matches on Saturday .. Final Rounds .. Seed Round Rslt Opponent Score 2 Albert Ramos-Vinolas (ESP) semi won Thiago Monteiro (BRA) 6-4 6-7(4) 6-4 qtr won Gerald Melzer (AUT) 6-2 6-4 2nd won Roberto Quiroz (ECU) 6-3 3-6 6-3 1st won (Bye) - Thiago Monteiro (BRA) semi lost 2-Albert Ramos-Vinolas (ESP) 6-4 6-7(4) 6-4 qtr won 3-Gael Monfils (FRA) 6-4 2-6 6-4 2nd won Alessandro Giannessi (ITA) 7-6(4) 4-6 7-5 1st won 5-Horacio Zeballos (ARG) 6-4 7-6(8) - Roberto Carballes Baena (ESP) semi won Andrej Martin (SVK) 4-6 6-3 6-2 qtr won 8-Nicolas Jarry (CHI) 3-6 6-2 7-6(5) 2nd won 4-Paolo Lorenzi (ITA) 7-6(4) 7-5 1st won Federico Gaio (ITA) 7-6(5) 6-3 - Andrej Martin (SVK) semi lost Roberto Carballes Baena 4-6 6-3 6-2 (ESP) qtr won Corentin Moutet (FRA) 6-3 6-4 2nd won 1-Pablo Carreno Busta (ESP) 6-4 6-2 1st won Rogerio Dutra Silva (BRA) 7-5 6-4 - Gerald Melzer (AUT) qtr lost 2-Albert Ramos-Vinolas (ESP) 6-2 6-4 2nd won 6-Victor Estrella Burgos 4-6 6-1 6-4 (DOM) 1st won Marco Cecchinato (ITA) 6-4 6-2 3 Gael Monfils (FRA) qtr lost Thiago Monteiro (BRA) 6-4 2-6 6-4 2nd won Casper Ruud (NOR) 6-4 3-6 6-4 1st won (Bye) - Corentin Moutet (FRA) qtr lost Andrej Martin (SVK) 6-3 6-4 2nd won 7-Ivo Karlovic (CRO) 7-5 6-7(3) 7-6(6) 1st won Adrian Menendez-Maceiras 6-4 6-7(5) 6-2 (ESP) 8 Nicolas Jarry (CHI) qtr lost Roberto Carballes Baena 3-6 6-2 7-6(5) (ESP) 2nd won Stefano Travaglia (ITA) 4-6 7-6(5) 6-3 1st won Facundo Bagnis (ARG) 6-7(4) 6-2 7-6(5) ........................................................................... .. Seeds .. Seed Round Rslt Opponent Score 1 Pablo Carreno Busta (ESP) 2nd lost Andrej Martin (SVK) 6-4 6-2 1st won (Bye) 2 Albert Ramos-Vinolas (ESP) final to play Roberto Carballes Baena (start 18:00) (ESP) semi won Thiago Monteiro (BRA) 6-4 6-7(4) 6-4 qtr won Gerald Melzer (AUT) 6-2 6-4 2nd won Roberto Quiroz (ECU) 6-3 3-6 6-3 1st won (Bye) 3 Gael Monfils (FRA) qtr lost Thiago Monteiro (BRA) 6-4 2-6 6-4 2nd won Casper Ruud (NOR) 6-4 3-6 6-4 1st won (Bye) 4 Paolo Lorenzi (ITA) 2nd lost Roberto Carballes Baena 7-6(4) 7-5 (ESP) 1st won (Bye) 5 Horacio Zeballos (ARG) 1st lost Thiago Monteiro (BRA) 6-4 7-6(8) 6 Victor Estrella Burgos (DOM) 2nd lost Gerald Melzer (AUT) 4-6 6-1 6-4 1st won Thomaz Bellucci (BRA) 4-6 6-4 6-2 7 Ivo Karlovic (CRO) 2nd lost Corentin Moutet (FRA) 7-5 6-7(3) 7-6(6) 1st won Ernesto Escobedo (USA) 6-4 6-7(6) 7-6(4) 8 Nicolas Jarry (CHI) qtr lost Roberto Carballes Baena 3-6 6-2 7-6(5) (ESP) 2nd won Stefano Travaglia (ITA) 4-6 7-6(5) 6-3 1st won Facundo Bagnis (ARG) 6-7(4) 6-2 7-6(5) (Note : all times are GMT)