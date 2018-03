UPDATE 7-ATP World Tour 500 / WTA International, Acapulco Women's Singles Final Rounds and Seeds Progress

Mar 4 (OPTA) - Final Rounds and Seeds Progress from the ATP World Tour 500 / WTA International, Acapulco Women's Singles matches on Saturday .. Final Rounds .. Seed Round Rslt Opponent Score 7 Lesia Tsurenko (UKR) semi won 3-Daria Gavrilova (AUS) 6-2 6-4 qtr won 2-Kristina Mladenovic (FRA) 6-2 6-2 2nd won Arina Rodionova (AUS) 6-3 6-1 1st won Lauren Davis (USA) 6-4 6-1 3 Daria Gavrilova (AUS) semi lost 7-Lesia Tsurenko (UKR) 6-2 6-4 qtr won Veronica Cepede Royg (PAR) 6-4 4-6 6-2 2nd won Renata Zarazua (MEX) 7-5 6-3 1st won Madison Brengle (USA) 4-6 6-3 6-3 - Stefanie Voegele (SUI) semi won Rebecca Peterson (SWE) 6-4 7-6(5) qtr won 1-Sloane Stephens (USA) 6-4 5-7 6-2 2nd won Maria Sakkari (GRE) 6-3 6-4 1st won 8-Tatjana Maria (GER) 6-2 7-5 - Rebecca Peterson (SWE) semi lost Stefanie Voegele (SUI) 6-4 7-6(5) qtr won 4-Shuai Zhang (CHN) 6-2 6-1 2nd won Monica Puig (PUR) 6-1 6-4 1st won 6-Alize Cornet (FRA) 6-2 6-4 - Veronica Cepede Royg (PAR) qtr lost 3-Daria Gavrilova (AUS) 6-4 4-6 6-2 2nd won 5-Irina-Camelia Begu (ROU) 7-6(3) 6-1 1st won Belinda Bencic (SUI) 4-6 7-6(1) 6-3 2 Kristina Mladenovic (FRA) qtr lost 7-Lesia Tsurenko (UKR) 6-2 6-2 2nd won Beatriz Haddad Maia (BRA) 3-6 6-3 7-5 1st won Amandine Hesse (FRA) 6-2 6-2 1 Sloane Stephens (USA) qtr lost Stefanie Voegele (SUI) 6-4 5-7 6-2 2nd won Arantxa Rus (NED) 5-7 7-6(6) 6-0 1st won Pauline Parmentier (FRA) 6-4 6-0 4 Shuai Zhang (CHN) qtr lost Rebecca Peterson (SWE) 6-2 6-1 2nd won Jil Teichmann (SUI) 7-6(5) 6-4 1st won Jasmine Paolini (ITA) 6-3 6-1 .................................................. .. Seeds .. Seed Round Rslt Opponent Score 1 Sloane Stephens (USA) qtr lost Stefanie Voegele (SUI) 6-4 5-7 6-2 2nd won Arantxa Rus (NED) 5-7 7-6(6) 6-0 1st won Pauline Parmentier (FRA) 6-4 6-0 2 Kristina Mladenovic (FRA) qtr lost 7-Lesia Tsurenko (UKR) 6-2 6-2 2nd won Beatriz Haddad Maia (BRA) 3-6 6-3 7-5 1st won Amandine Hesse (FRA) 6-2 6-2 3 Daria Gavrilova (AUS) semi lost 7-Lesia Tsurenko (UKR) 6-2 6-4 qtr won Veronica Cepede Royg (PAR) 6-4 4-6 6-2 2nd won Renata Zarazua (MEX) 7-5 6-3 1st won Madison Brengle (USA) 4-6 6-3 6-3 4 Shuai Zhang (CHN) qtr lost Rebecca Peterson (SWE) 6-2 6-1 2nd won Jil Teichmann (SUI) 7-6(5) 6-4 1st won Jasmine Paolini (ITA) 6-3 6-1 5 Irina-Camelia Begu (ROU) 2nd lost Veronica Cepede Royg (PAR) 7-6(3) 6-1 1st won Christina McHale (USA) 3-6 6-2 6-4 6 Alize Cornet (FRA) 1st lost Rebecca Peterson (SWE) 6-2 6-4 7 Lesia Tsurenko (UKR) final to play Stefanie Voegele (SUI) (start 00:10) semi won 3-Daria Gavrilova (AUS) 6-2 6-4 qtr won 2-Kristina Mladenovic (FRA) 6-2 6-2 2nd won Arina Rodionova (AUS) 6-3 6-1 1st won Lauren Davis (USA) 6-4 6-1 8 Tatjana Maria (GER) 1st lost Stefanie Voegele (SUI) 6-2 7-5 (Note : all times are GMT)