Tennis-Australian Open order of play on Friday

Jan 18 (Reuters) - Order of play on the main showcourts on the fifth day of the Australian Open on Friday (play begins at 0000 GMT, prefix number denotes seeding, third round matches unless mentioned):

ROD LAVER ARENA

Luksika KumKhum (Thailand) v Petra Martic (Croatia)

Marta Kostyuk (Ukraine) v 4-Elina Svitolina (Ukraine)

3-Grigor Dimitrov (Bulgaria) v 30-Andrey Rublev (Russia)

Not before 0800GMT

17-Nick Kyrgios (Australia) v 15-Jo-Wilfried Tsonga (France)

30-Kiki Bertens (Netherlands) v 2-Caroline Wozniacki (Denmark)

MARGARET COURT ARENA

Denisa Allertova (Czech Republic) v Magda Linette (Poland)

10-Pablo Carreno Busta (Spain) v 23-Gilles Muller (Luxembourg)

Kateryna Bondarenko (Ukraine) v 19-Magdalena Rybarikova (Slovakia)

Not before 0800GMT

1-Rafa Nadal (Spain) v Damir Dzumhur (Bosnia and Herzegovina)

7-Jelena Ostapenko (Latvia) v 32-Anett Kontaveit (Estonia)

HISENSE ARENA

Men’s Doubles - third round

6-Bob Bryan (U.S.)/Mike Bryan (U.S.) v Max Mirnyi (Belarus)/Philipp Oswald (Austria)

Elise Mertens (Belgium) v Alize Cornet (France)

Andreas Seppi (Italy) v Ivo Karlovic (Croatia)

Ryan Harrison (U.S.) v 6-Marin Cilic (Croatia)