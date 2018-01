Tennis-Australian Open order of play on Monday

Jan 21 (Reuters) - Order of play on the main showcourts on the eighth day of the Australian Open on Monday (prefix number denotes seeding, fourth round matches unless mentioned):

ROD LAVER ARENA (play begins at 0000 GMT)

17-Madison Keys (U.S.) v 8-Caroline Garcia (France)

Hsieh Su-wei (Taiwan) v 21-Angelique Kerber (Germany)

Marton Fucsovics (Hungary) v 2-Roger Federer (Switzerland)

Not before 0800 GMT

14-Novak Djokovic (Serbia) v Chung Hyeon (South Korea)

20-Barbora Strycova (Czech Republic) v 6-Karolina Pliskova (Czech Republic)

MARGARET COURT ARENA (play begins at 0000 GMT)

Women’s doubles - third round

1-Latisha Chan (Taiwan)/Andrea Sestini Hlavackova (Czech Republic) v 14-Chan Hao-ching (Taiwan)/Katarina Srebotnik (Slovenia)

25-Fabio Fognini (Italy) v 19-Tomas Berdych (Czech Republic)

Women’s doubles - third round

Viktorija Golubic (Switzerland)/Nina Stojanovic (Serbia) v 5-Timea Babos (Hungary)/Kristina Mladenovic (France)

1-Simona Halep (Romania) v Naomi Osaka (Japan)

HISENSE ARENA

Not before 0130 GMT

Men’s doubles - third round

1-Lukasz Kubot (Poland)/Marcelo Melo (Brazil) v 16-Rajeev Ram (U.S.)/Divij Sharan (India)

Ben Mclachlan (Japan)/Jan-Lennard Struff (Germany) v Pablo Carreno Busta (Spain)/Guillermo Garcia-Lopez (Spain)

5-Dominic Thiem (Austria) v Tennys Sandgren (U.S.) (Compiled by Hardik Vyas in Bengaluru)