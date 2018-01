Jan 26 (Reuters) - Order of play on the main showcourt on the 13th day of the Australian Open on Saturday (prefix number denotes seeding):

ROD LAVER ARENA

Not before 0830 GMT

Women’s singles - final

1-Simona Halep (Romania) v 2-Caroline Wozniacki (Denmark)

Men’s doubles - final

7-Oliver Marach (Austria)/Mate Pavic (Croatia) v 11-Juan Sebastian Cabal (Colombia)/Robert Farah (Colombia) (Compiled by Hardik Vyas in Bengaluru; Editing by Kevin Liffey)