Tennis-Australian Open order of play on Thursday

Jan 17 (Reuters) - Order of play on the main showcourts on the fourth day of the Australian Open on Thursday (play begins at 0000 GMT, prefix number denotes seeding):

ROD LAVER ARENA

Maria Sharapova (Russia) v 14-Anastasija Sevastova (Latvia)

3-Garbine Muguruza (Spain) v Hsieh Su-wei (Taiwan)

14-Novak Djokovic (Serbia) v Gael Monfils (France)

Not before 0800GMT

18-Ashleigh Barty (Australia) v Camila Giorgi (Italy)

2-Roger Federer (Switzerland) v Jan-Lennard Struff (Germany)

MARGARET COURT ARENA

5-Dominic Thiem (Austria) v Denis Kudla (U.S.)

21-Angelique Kerber (Germany) v Donna Vekic (Croatia)

Ekaterina Alexandrova (Russia) v 17-Madison Keys (U.S.)

Not before 0800GMT

1-Simona Halep (Romania) v Eugenie Bouchard (Canada)

9-Stan Wawrinka (Switzerland) v Tennys Sandgren (U.S.)

HISENSE ARENA

8-Caroline Garcia (France) v Marketa Vondrousova (Czech Republic)

Beatriz Haddad Maia (Brazil) v Karolina Pliskova (Czech Republic)

Karen Khachanov (Russia) v 12-Juan Martin del Potro (Argentina)

Peter Gojowczyk (Germany) v 4-Alexander Zverev (Germany) (Compiled by Hardik Vyas in Bengaluru; Editing by Amlan Chakraborty)