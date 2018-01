Tennis-Australian Open order of play on Tuesday

MELBOURNE, Jan 15 (Reuters) - Order of play on the main showcourts on the second day of the Australian Open on Tuesday (play begins at 0000 GMT, prefix number denotes seeding):

ROD LAVER ARENA

Veronica Cepede Royg (Paraguay) v 6-Karolina Pliskova (Czech Republic)

Thomas Fabbiano (Italy) v 4-Alexander Zverev (Germany)

1-Simona Halep (Romania) v Destanee Aiava (Australia)

Not before 0800GMT

Aljaz Bedene (Slovenia) v 2-Roger Federer (Switzerland)

18-Ashleigh Barty (Australia) v Aryna Sabalenka (Belarus)

MARGARET COURT ARENA

Carina Witthoeft (Germany) v 8-Caroline Garcia (France)

Tatjana Maria (Germany) v Maria Sharapova (Russia)

14-Novak Djokovic (Serbia) v Donald Young (U.S.)

Not before 0800 GMT

3-Garbine Muguruza (Spain) v Jessika Ponchet (France)

Frances Tiafoe (U.S.) v 12-Juan Martin del Potro (Argentina)

HISENSE ARENA

9-Johanna Konta (Britain) v Madison Brengle (U.S.)

21-Angelique Kerber (Germany) v Anna-Lena Friedsam (Germany)

Ricardas Berankis (Lithuania) v 9-Stan Wawrinka

19-Tomas Berdych (Czech Republic) v Alex De Minaur (Australia)