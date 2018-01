Tennis-Australian Open order of play on Tuesday

Jan 22 (Reuters) - Order of play on the main showcourts on the ninth day of the Australian Open on Tuesday (play begins at 0000 GMT, prefix number denotes seeding, quarter-final matches unless mentioned):

ROD LAVER ARENA

Men’s Doubles - 6-Bob Bryan (U.S.)/Mike Bryan (U.S.) v 15-Marcin Matkowski (Poland)/Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pakistan)

4-Elina Svitolina (Ukraine) v Elise Mertens (Belgium)

3-Grigor Dimitrov (Bulgaria) v Kyle Edmund (Britain)

Not before 0800 GMT

1-Rafa Nadal (Spain) v 6-Marin Cilic (Croatia)

Carla Suarez Navarro (Spain) v 2-Caroline Wozniacki (Denmark)

MARGARET COURT ARENA

Men’s doubles - 1-Lukasz Kubot (Poland)/ Marcelo Melo (Brazil) v Ben Mclachlan (Japan)/ Jan-Lennard Struff (Germany)

Women’s doubles - 6-Yifan Xu (China)/Gabriela Dabrowski (Canada) v 2-Ekaterina Makarova (Russia)/Elena Vesnina (Russia)

Mixed doubles - second round

6-Andrea Sestini Hlavackova (Czech Republic)/ Edouard Roger-Vasselin (France) v Nadiia Kichenok (Ukraine)/ Marcel Granollers (Spain)

8-Gabriela Dabrowski (Canada)/ Mate Pavic (Croatia) v Demi Schuurs (Netherlands)/ Jean-Julien Rojer (Netherlands) (Compiled by Aditi Prakash in Bengaluru; Editing by Peter Rutherford; )