Tennis-Australian Open order of play on Wednesday

MELBOURNE, Jan 16 (Reuters) - Order of play on the main showcourts on the third day of the Australian Open on Wednesday (play begins at 0000 GMT, prefix number denotes seeding):

ROD LAVER ARENA

Katerina Siniakova (Czech Republic) v 4-Elina Svitolina (Ukraine)

Jana Fett (Croatia) v 2-Caroline Wozniacki (Denmark)

1-Rafa Nadal (Spain) v Leonardo Mayer (Argentina)

Not before 0800 GMT

3-Grigor Dimitrov (Bulgaria) v Mackenzie McDonald (U.S.)

23-Daria Gavrilova (Australia) v Elise Mertens (Belgium)

Margaret Court Arena

Marta Kostyuk (Ukraine) v Olivia Rogowska (Australia)

Denis Shapovalov (Canada) v 15-Jo-Wilfried Tsonga (France)

7-Jelena Ostapenko (Latvia) v Duan Yingying (China)

Not before 0800 GMT

Alize Cornet (France) v 12-Julia Goerges (Germany)

Alexandr Dolgopolov (Ukraine) v Matthew Ebden (Australia)

Hisense Arena

15-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) v Kateryna Bondarenko (Ukraine)

Belinda Bencic (Switzerland) v Luksika Kumkhum (Thailand)

Joao Sousa (Portugal) v 6-Marin Cilic (Croatia)

17-Nick Kyrgiois (Australia) v Viktor Troicki (Serbia)