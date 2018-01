Grand Slam, Australian Open Men's Doubles Results

Jan 19 (OPTA) - Results from the Grand Slam, Australian Open Men's Doubles matches on Friday .. 2nd Round .. 16-Rajeev Ram (USA) and beat Fabio Fognini (ITA) and 4-6 7-6(4) 6-2 Divij Sharan (IND) Marcel Granollers (ESP) Ben McLachlan (JPN) and beat 9-Feliciano Lopez (ESP) 4-6 6-3 6-2 Jan-Lennard Struff (GER) and Marc Lopez (ESP) 10-Rohan Bopanna (IND) and beat Leonardo Mayer (ARG) and 6-2 7-6(3) Edouard Roger-Vasselin Joao Sousa (POR) (FRA) 7-Oliver Marach (AUT) and beat Wesley Koolhof (NED) and 6-7(5) 6-4 6-4 Mate Pavic (CRO) Artem Sitak (NZL) 11-Juan Sebastian Cabal beat Nikola Mektic (CRO) and 7-6(5) 7-5 (COL) and Alexander Peya (AUT) Robert Farah (COL) Pablo Andujar (ESP) and beat Steve Johnson (USA) and 6-4 6-4 Albert Ramos-Vinolas (ESP) Sam Querrey (USA) 6-Bob Bryan (USA) and beat Max Mirnyi (BLR) and 6-7(5) 6-4 6-4 Mike Bryan (USA) Philipp Oswald (AUT) Radu Albot (MDA) and beat 2-Henri Kontinen (FIN) and 6-4 7-6(5) Hyeon Chung (KOR) John Peers (AUS)