UPDATE 2-Grand Slam, Australian Open Men's Doubles Results

Jan 19 (OPTA) - Results from the Grand Slam, Australian Open Men's Doubles matches on Thursday .. 1st Round .. 1-Lukasz Kubot (POL) and beat Paolo Lorenzi (ITA) and 6-2 6-2 Marcelo Melo (BRA) Mischa Zverev (GER) Max Purcell (AUS) and beat Mikhail Elgin (RUS) and 6-3 6-4 Luke Saville (AUS) Andrey Rublev (RUS) 16-Rajeev Ram (USA) and beat Marius Copil (ROU) and 7-6(5) 6-4 Divij Sharan (IND) Viktor Troicki (SRB) Scott Lipsky (USA) and beat 8-Raven Klaasen (RSA) and 7-6(14) 7-6(4) David Marrero (ESP) Michael Venus (NZL) 4-Pierre-Hugues Herbert beat Matthew Ebden (AUS) and 7-6(4) 7-5 (FRA) and John Millman (AUS) Nicolas Mahut (FRA) Hans Podlipnik-Castillo beat Guido Pella (ARG) and 3-6 6-3 7-6(3) (CHI) and Diego Schwartzman (ARG) Andrei Vasilevski (BLR) Marcus Daniell (NZL) and beat Adil Shamasdin (CAN) and 6-4 2-6 6-3 Dominic Inglot (GBR) Neal Skupski (GBR) 10-Rohan Bopanna (IND) and beat Ryan Harrison (USA) and 6-2 7-6(5) Edouard Roger-Vasselin Vasek Pospisil (CAN) (FRA) Leonardo Mayer (ARG) and beat James Cerretani (USA) and 7-6(8) 7-5 Joao Sousa (POR) Ken Skupski (GBR) Leander Paes (IND) and beat Nikoloz Basilashvili (GEO) 6-2 6-3 Purav Raja (IND) and Andreas Haider-Maurer (AUT) Sam Groth (AUS) and beat Denis Istomin (UZB) and 6-3 6-3 Lleyton Hewitt (AUS) Mikhail Kukushkin (KAZ) 3-Jean-Julien Rojer (AHO) beat Guillermo Duran (ARG) and 6-4 6-3 and Andres Molteni (ARG) Horia Tecau (ROU) Nick Kyrgios (AUS) and beat Nicholas Monroe (USA) and 6-4 5-7 7-6(4) Matt Reid (AUS) John-Patrick Smith (AUS) Jeremy Chardy (FRA) and beat 12-Pablo Cuevas (URU) and 6-3 6-7(3) Fabrice Martin (FRA) Horacio Zeballos (ARG) 7-6(5) 15-Marcin Matkowski (POL) beat Marcelo Demoliner (BRA) 7-6 6-4 and and Aisam-Ul-Haq Qureshi (PAK) Treat Conrad Huey (PHI) 2-Henri Kontinen (FIN) and beat Damir Dzumhur (BIH) and 4-6 6-2 6-2 John Peers (AUS) Dusan Lajovic (SRB)