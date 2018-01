UPDATE 3-Grand Slam, Australian Open Men's Doubles Results

Jan 23 (OPTA) - Results from the Grand Slam, Australian Open Men's Doubles matches on Monday .. 3rd Round .. 1-Lukasz Kubot (POL) and beat 16-Rajeev Ram (USA) and 3-6 7-6(4) 6-4 Marcelo Melo (BRA) Divij Sharan (IND) Ben McLachlan (JPN) and beat Pablo Carreno Busta (ESP) 6-4 7-6(5) Jan-Lennard Struff (GER) and Guillermo Garcia-Lopez (ESP) Marcus Daniell (NZL) and beat Hans Podlipnik-Castillo 6-4 6-3 Dominic Inglot (GBR) (CHI) and Andrei Vasilevski (BLR) 7-Oliver Marach (AUT) and beat 10-Rohan Bopanna (IND) and 6-4 6-7(5) 6-3 Mate Pavic (CRO) Edouard Roger-Vasselin (FRA)