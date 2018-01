Jan 25 (OPTA) - Results from the Grand Slam, Australian Open Men's Doubles matches on Wednesday .. Quarter-final .. 7-Oliver Marach (AUT) and beat Marcus Daniell (NZL) and 6-4 6-7(10) Mate Pavic (CRO) Dominic Inglot (GBR) 7-6(5) 11-Juan Sebastian Cabal beat Sam Groth (AUS) and 6-4 7-5 (COL) and Lleyton Hewitt (AUS) Robert Farah (COL)