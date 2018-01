Jan 24 (OPTA) - Results from the Grand Slam, Australian Open Men's Singles matches on Tuesday .. Quarter-final .. 6-Marin Cilic (CRO) beat 1-Rafael Nadal (ESP) 3-6 6-3 6-7(5) 6-2 (Retired) Kyle Edmund (GBR) beat 3-Grigor Dimitrov (BUL) 6-4 3-6 6-3 6-4