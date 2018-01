Jan 25 (OPTA) - Results from the Grand Slam, Australian Open Men's Singles matches on Wednesday .. Quarter-final .. Hyeon Chung (KOR) beat Tennys Sandgren (USA) 6-4 7-6(5) 6-3 2-Roger Federer (SUI) beat 19-Tomas Berdych (CZE) 7-6(1) 6-3 6-4