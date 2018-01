Grand Slam, Australian Open Mixed Doubles Results

Jan 19 (OPTA) - Results from the Grand Slam, Australian Open Mixed Doubles matches on Friday .. 1st Round .. Maria Jose Martinez beat Nicole Melichar (USA) and 6-2 6-3 Sanchez (ESP) and Nicholas Monroe (USA) Marcelo Demoliner (BRA) Vania King (USA) and beat Arina Rodionova (AUS) and 4-6 7-5 1-0(7) Franko Skugor (CRO) John-Patrick Smith (AUS) Samantha Stosur (AUS) and beat Priscilla Hon (AUS) and 6-3 7-6(3) Sam Groth (AUS) Matt Reid (AUS) Johanna Larsson (SWE) and beat Alicja Rosolska (POL) and 6-2 7-5 Matwe Middelkoop (NED) Santiago Gonzalez (MEX)