UPDATE 2-Grand Slam, Australian Open Mixed Doubles Results

Jan 24 (OPTA) - Results from the Grand Slam, Australian Open Mixed Doubles matches on Tuesday .. 2nd Round .. Maria Jose Martinez beat 7-Hao-Ching Chan (TPE) and 6-2 6-1 Sanchez (ESP) and Michael Venus (NZL) Marcelo Demoliner (BRA) 5-Timea Babos (HUN) and beat Vania King (USA) and 6-4 6-4 Rohan Bopanna (IND) Franko Skugor (CRO) 6-Andrea Sestini beat Nadiia Kichenok (UKR) and 6-2 7-5 Hlavackova (CZE) and Marcel Granollers (ESP) Edouard Roger-Vasselin (FRA) 8-Gabriela Dabrowski (CAN) beat Demi Schuurs (NED) and 6-1 6-3 and Jean-Julien Rojer (AHO) Mate Pavic (CRO)