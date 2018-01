UPDATE 2-Grand Slam, Australian Open Results

Jan 17 (OPTA) - Results from the Grand Slam, Australian Open Women's Singles matches on Tuesday .. 1st Round .. 1-Simona Halep (ROU) beat Destanee Aiava (AUS) 7-6(5) 6-1 Eugenie Bouchard (CAN) beat Oceane Dodin (FRA) 6-3 7-6(5) Lauren Davis (USA) beat Jana Cepelova (SVK) 6-7(4) 6-3 6-1 Andrea Petkovic (GER) beat 27-Petra Kvitova (CZE) 6-3 4-6 10-8 18-Ashleigh Barty (AUS) beat Aryna Sabalenka (BLR) 6-7(2) 6-4 6-4 Camila Giorgi (ITA) beat Anna Kalinskaya (RUS) 6-4 6-3 Naomi Osaka (JPN) beat Kristina Kucova (SVK) 7-5 6-2 16-Elena Vesnina (RUS) beat Ons Jabeur (TUN) 6-3 6-4 9-Johanna Konta (GBR) beat Madison Brengle (USA) 6-3 6-1 Bernarda Pera (USA) beat Anna Blinkova (RUS) 6-2 6-2 Lara Arruabarrena (ESP) beat Richel Hogenkamp (NED) 6-1 6-2 20-Barbora Strycova (CZE) beat Kristie Ahn (USA) 6-1 7-5 29-Lucie Safarova (CZE) beat Ajla Tomljanovic (AUS) 7-5 6-3 Sorana Cirstea (ROU) beat Zarina Diyas (KAZ) 5-7 6-4 6-3 Beatriz Haddad Maia (BRA) beat Lizette Cabrera (AUS) 7-6(3) 6-4 6-Karolina Pliskova (CZE) beat Veronica Cepede Royg (PAR) 6-3 6-4 3-Garbine Muguruza (ESP) beat Jessika Ponchet (FRA) 6-4 6-3 Su-Wei Hsieh (TPE) beat Lin Zhu (CHN) 0-6 6-0 8-6 Lesia Tsurenko (UKR) beat Natalia Vikhlyantseva 3-6 6-3 6-4 (RUS) 26-Agnieszka Radwanska beat Kristyna Pliskova (CZE) 2-6 6-3 6-2 (POL) 21-Angelique Kerber (GER) beat Anna-Lena Friedsam (GER) 6-0 6-4 Donna Vekic (CRO) beat Nao Hibino (JPN) 7-5 6-3 Maria Sharapova (RUS) beat Tatjana Maria (GER) 6-1 6-4 14-Anastasija Sevastova beat Varvara Lepchenko (USA) 3-6 6-3 6-2 (LAT) Ana Bogdan (ROU) beat 11-Kristina Mladenovic 6-3 6-2 (FRA) Yulia Putintseva (KAZ) beat Heather Watson (GBR) 7-5 7-6(6) Ekaterina Alexandrova beat Polona Hercog (SLO) 7-6(2) 6-4 (RUS) 17-Madison Keys (USA) beat Qiang Wang (CHN) 6-1 7-5 28-Mirjana Lucic-Baroni beat Shelby Rogers (USA) 7-6(6) 5-7 6-2 (CRO) Aliaksandra Sasnovich beat Christina McHale (USA) 6-3 6-2 (BLR) Marketa Vondrousova (CZE) beat Kurumi Nara (JPN) 7-5 6-4 8-Caroline Garcia (FRA) beat Carina Witthoeft (GER) 7-5 6-3