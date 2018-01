UPDATE 2-Grand Slam, Australian Open Women's Doubles Results

Jan 19 (OPTA) - Results from the Grand Slam, Australian Open Women's Doubles matches on Thursday .. 1st Round .. Lara Arruabarrena (ESP) beat Jelena Ostapenko (LAT) and 6-0 4-6 6-0 and Anastasia Pavlyuchenkova Arantxa Parra Santonja (RUS) (ESP) 5-Timea Babos (HUN) and beat Natela Dzalamidze (RUS) 7-5 6-3 Kristina Mladenovic (FRA) and Xenia Knoll (SUI) 15-Alicja Rosolska (POL) beat Alize Cornet (FRA) and 6-2 5-7 6-4 and Heather Watson (GBR) Abigail Spears (USA) Eri Hozumi (JPN) and beat Monique Adamczak (AUS) and 6-3 7-5 Miyu Kato (JPN) Storm Sanders (AUS) Nadiia Kichenok (UKR) and beat 7-Kiki Bertens (NED) and 4-6 7-6(3) 6-1 Anastasia Rodionova (AUS) Johanna Larsson (SWE) 13-Nicole Melichar (USA) beat Kimberly Birrell (AUS) and 6-4 6-7(5) 6-1 and Jaimee Fourlis (AUS) Kveta Peschke (CZE) Madison Brengle (USA) and beat Alison Bai (AUS) and 6-4 1-6 6-4 Monica Puig (PUR) Zoe Hives (AUS) Jennifer Brady (USA) and beat Daria Gavrilova (AUS) and 6-4 6-1 Vania King (USA) Daria Kasatkina (RUS) 6-Gabriela Dabrowski (CAN) beat Kirsten Flipkens (BEL) and 6-3 6-2 and Francesca Schiavone (ITA) Yi-Fan Xu (CHN) Mona Barthel (GER) and beat Xinyu Jiang (CHN) and 7-6(5) 7-5 Carina Witthoeft (GER) Qianhui Tang (---) 11-Shuko Aoyama (JPN) and beat Taylor Townsend (USA) and 6-4 6-4 Zhaoxuan Yang (CHN) Renata Voracova (CZE) 16-Barbora Krejcikova beat Priscilla Hon (AUS) and 7-5 6-3 (CZE) and Ajla Tomljanovic (AUS) Katerina Siniakova (CZE) Zarina Diyas (KAZ) and beat Naiktha Bains (AUS) and 6-3 6-2 Magda Linette (POL) Isabelle Wallace (AUS) Dalila Jakupovic (SLO) and beat Lauren Davis (USA) and 6-4 6-2 Irina Khromacheva (RUS) Alison Riske (USA)