UPDATE 2-Grand Slam, Australian Open Women's Doubles Results

Jan 21 (OPTA) - Results from the Grand Slam, Australian Open Women's Doubles matches on Saturday .. 2nd Round .. Viktorija Golubic (SUI) beat Kateryna Bondarenko (UKR) 7-6(0) 6-2 and and Nina Stojanovic (SRB) Aleksandra Krunic (SRB) 5-Timea Babos (HUN) and beat Lara Arruabarrena (ESP) 3-6 6-3 6-4 Kristina Mladenovic (FRA) and Arantxa Parra Santonja (ESP) Sorana Cirstea (ROU) and beat 15-Alicja Rosolska (POL) 4-6 6-3 6-3 Beatriz Haddad Maia (BRA) and Abigail Spears (USA) Nadiia Kichenok (UKR) and beat Kristyna Pliskova (CZE) 1-6 6-3 7-6(2) Anastasia Rodionova (AUS) and Donna Vekic (CRO) 13-Nicole Melichar (USA) beat Madison Brengle (USA) and 6-2 6-2 and Monica Puig (PUR) Kveta Peschke (CZE) Jennifer Brady (USA) and beat 3-Ashleigh Barty (AUS) and 6-4 6-2 Vania King (USA) Casey Dellacqua (AUS) 11-Shuko Aoyama (JPN) and beat Mona Barthel (GER) and 6-1 7-5 Zhaoxuan Yang (CHN) Carina Witthoeft (GER) 16-Barbora Krejcikova beat Zarina Diyas (KAZ) and 6-4 6-2 (CZE) and Magda Linette (POL) Katerina Siniakova (CZE)