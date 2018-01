UPDATE 2-Grand Slam, Australian Open Women's Doubles Results

Jan 23 (OPTA) - Results from the Grand Slam, Australian Open Women's Doubles matches on Monday .. 3rd Round .. 1-Latisha Chan (TPE) and beat 14-Hao-Ching Chan (TPE) 6-3 6-2 Andrea Sestini Hlavackova and (CZE) Katarina Srebotnik (SLO) 5-Timea Babos (HUN) and beat Viktorija Golubic (SUI) 7-5 6-2 Kristina Mladenovic (FRA) and Nina Stojanovic (SRB) 6-Gabriela Dabrowski (CAN) beat 11-Shuko Aoyama (JPN) and 7-6(6) 6-1 and Zhaoxuan Yang (CHN) Yi-Fan Xu (CHN) 2-Ekaterina Makarova (RUS) beat 16-Barbora Krejcikova 7-6(2) 6-7(4) and (CZE) and 6-2 Elena Vesnina (RUS) Katerina Siniakova (CZE)