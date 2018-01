UPDATE 2-Grand Slam, Australian Open Women's Singles Results

Jan 18 (OPTA) - Results from the Grand Slam, Australian Open Women's Singles matches on Wednesday .. 2nd Round .. Luksika Kumkhum (THA) beat Belinda Bencic (SUI) 6-1 6-3 Petra Martic (CRO) beat Irina-Camelia Begu (ROU) 6-4 7-6(3) Elise Mertens (BEL) beat 23-Daria Gavrilova (AUS) 7-5 6-3 Alize Cornet (FRA) beat 12-Julia Goerges (GER) 6-4 6-3 Denisa Allertova (CZE) beat Shuai Zhang (CHN) 6-4 7-6(5) Magda Linette (POL) beat 22-Daria Kasatkina (RUS) 7-6(4) 6-2 Marta Kostyuk (UKR) beat Olivia Rogowska (AUS) 6-3 7-5 4-Elina Svitolina (UKR) beat Katerina Siniakova (CZE) 4-6 6-2 6-1 7-Jelena Ostapenko (LAT) beat Ying-Ying Duan (CHN) 6-3 3-6 6-4 32-Anett Kontaveit (EST) beat Mona Barthel (GER) 6-3 4-6 6-3 Kaia Kanepi (EST) beat Monica Puig (PUR) 6-4 6-3 Carla Suarez Navarro (ESP) beat Timea Babos (HUN) 6-4 2-6 6-2 Kateryna Bondarenko (UKR) beat 15-Anastasia 6-2 6-3 Pavlyuchenkova (RUS) 19-Magdalena Rybarikova beat Kirsten Flipkens (BEL) 6-4 0-6 6-2 (SVK) 30-Kiki Bertens (NED) beat Nicole Gibbs (USA) 7-6(3) 6-0 2-Caroline Wozniacki (DEN) beat Jana Fett (CRO) 3-6 6-2 7-5