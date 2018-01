UPDATE 2-Grand Slam, Australian Open Women's Singles Results

Jan 21 (OPTA) - Results from the Grand Slam, Australian Open Women's Singles matches on Saturday .. 3rd Round .. 1-Simona Halep (ROU) beat Lauren Davis (USA) 4-6 6-4 15-13 Naomi Osaka (JPN) beat 18-Ashleigh Barty (AUS) 6-4 6-2 20-Barbora Strycova (CZE) beat Bernarda Pera (USA) 6-2 6-2 6-Karolina Pliskova (CZE) beat 29-Lucie Safarova (CZE) 7-6(6) 7-5 Su-Wei Hsieh (TPE) beat 26-Agnieszka Radwanska 6-2 7-5 (POL) 21-Angelique Kerber (GER) beat Maria Sharapova (RUS) 6-1 6-3 17-Madison Keys (USA) beat Ana Bogdan (ROU) 6-3 6-4 8-Caroline Garcia (FRA) beat Aliaksandra Sasnovich 6-3 5-7 6-2 (BLR)