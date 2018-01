UPDATE 6-Grand Slam, Australian Open Results

Jan 16 (OPTA) - Results from the Grand Slam, Australian Open Women's Singles matches on Monday .. 1st Round .. Belinda Bencic (SUI) beat 5-Venus Williams (USA) 6-3 7-5 Luksika Kumkhum (THA) beat Johanna Larsson (SWE) 6-3 7-5 Petra Martic (CRO) beat Alison Van Uytvanck (BEL) 7-6(5) 6-3 Irina-Camelia Begu (ROU) beat 31-Ekaterina Makarova 3-6 6-4 8-6 (RUS) 23-Daria Gavrilova (AUS) beat Irina Falconi (USA) 6-1 6-1 Elise Mertens (BEL) beat Viktoria Kuzmova (SVK) 6-2 6-1 Alize Cornet (FRA) beat Xinyu Wang (CHN) 6-4 6-2 12-Julia Goerges (GER) beat Sofia Kenin (USA) 6-4 6-4 Shuai Zhang (CHN) beat 13-Sloane Stephens (USA) 2-6 7-6(2) 6-2 Denisa Allertova (CZE) beat Pauline Parmentier (FRA) 6-3 6-0 Magda Linette (POL) beat Jennifer Brady (USA) 2-6 6-4 6-3 22-Daria Kasatkina (RUS) beat Anna Schmiedlova (SVK) 6-0 6-3 Marta Kostyuk (UKR) beat 5-Shuai Peng (CHN) 6-2 6-2 Olivia Rogowska (AUS) beat Jaimee Fourlis (AUS) 6-3 6-7(3) 6-2 Katerina Siniakova (CZE) beat Maria Sakkari (GRE) 6-2 6-7(5) 6-4 4-Elina Svitolina (UKR) beat Ivana Jorovic (SRB) 6-3 6-2 7-Jelena Ostapenko (LAT) beat Francesca Schiavone (ITA) 6-1 6-4 Ying-Ying Duan (CHN) beat Mariana Duque Marino (COL) 6-0 6-1 Mona Barthel (GER) beat Monica Niculescu (ROU) 6-4 7-5 32-Anett Kontaveit (EST) beat Aleksandra Krunic (SRB) 6-4 7-5 6-7(6) 6-2 Kaia Kanepi (EST) beat 24-Dominika Cibulkova 6-2 6-2 (SVK) Monica Puig (PUR) beat Samantha Stosur (AUS) 4-6 7-6(6) 6-4 Carla Suarez Navarro (ESP) beat Magdalena Frech (POL) 7-5 6-3 Timea Babos (HUN) beat 10-Coco Vandeweghe (USA) 7-6(4) 6-2 15-Anastasia beat Kateryna Kozlova (UKR) 3-6 6-4 6-3 Pavlyuchenkova (RUS) Kateryna Bondarenko (UKR) beat Viktorija Golubic (SUI) 7-6(3) 4-6 6-2 Kirsten Flipkens (BEL) beat Alison Riske (USA) 2-6 7-6(6) 6-3 19-Magdalena Rybarikova beat Taylor Townsend (USA) 6-0 7-5 (SVK) 30-Kiki Bertens (NED) beat Catherine Bellis (USA) 6-7(5) 6-4 6-2 Nicole Gibbs (USA) beat Viktoriya Tomova (BUL) 6-1 6-1 Jana Fett (CRO) beat Misa Eguchi (JPN) 6-3 6-2 2-Caroline Wozniacki (DEN) beat Mihaela Buzarnescu (ROU) 6-2 6-3