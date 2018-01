UPDATE 2-Grand Slam, Australian Open Women's Doubles Results

Jan 24 (OPTA) - Results from the Grand Slam, Australian Open Women's Doubles matches on Tuesday .. Quarter-final .. 5-Timea Babos (HUN) and beat 1-Latisha Chan (TPE) and 6-4 0-6 7-6(6) Kristina Mladenovic (FRA) Andrea Sestini Hlavackova (CZE) 8-Su-Wei Hsieh (TPE) and beat 4-Lucie Safarova (CZE) and 6-1 6-4 Shuai Peng (CHN) Barbora Strycova (CZE) 10-Irina-Camelia Begu beat Jennifer Brady (USA) and 4-6 6-2 6-0 (ROU) and Vania King (USA) Monica Niculescu (ROU) 2-Ekaterina Makarova (RUS) beat 6-Gabriela Dabrowski (CAN) 0-6 6-1 7-6(2) and and Elena Vesnina (RUS) Yi-Fan Xu (CHN)